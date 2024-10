Pallamano, Adattiva Pontinia cerca la remuntada contro Malaga: “Partita dura, daremo tutto”

Nuova sfida europea per l’Adattiva Pontinia, che sabato alle ore 19:00 affronterà il return-match contro il Malaga Costa del Sol in Spagna, nell’ambito dell’EHF European Cup. Dopo la sconfitta dell’andata (25-32), le ragazze allenate da Nicola Manojlovic dovranno cercare di ribaltare il risultato per avanzare al round successivo. La gara d’andata, giocata al palazzetto dello sport Marica Bianchi di Pontinia, aveva visto un primo tempo equilibrato (16-17), ma nella ripresa il Malaga ha sfruttato una maggiore profondità di squadra.

Sandra Radovic, giocatrice dell’Adattiva Pontinia, ha dichiarato:

“Ci aspetta una partita molto difficile, non solo per il viaggio, ma anche per le poche rotazioni. Spero che riusciremo a recuperare almeno una delle infortunate perché ci è mancato il fiato, soprattutto nel secondo tempo della gara d’andata. Stiamo lavorando per ridurre al minimo gli errori. Il Malaga è un avversario forte e costante nel ritmo, ma sono orgogliosa della mia squadra: combattiamo sempre e non molliamo mai. Sabato daremo tutto e ci concentreremo per non ripetere gli stessi errori.”