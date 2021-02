Pallamano femminile, Pontinia alla Final Six di Coppa Italia

PONTINIA – L’HC Cassa Rurale Pontinia si prepara per Salsomaggiore per partecipare alla Final Six di Coppa Italia femminile in programma dal 12 al 14 febbraio.

Un evento esclusivo per le ragazze di coach Nasta, unico nella storia della società. Il debutto è in programma venerdì 12 febbraio alle 16 contro l’Erice, squadra con cui il Pontinia ha perso nel match di regular season. La sfida presso il palasport di Salsomaggiore Terme verrà trasmessa in streaming su Elevensports. La vincente di questo match affronterà il Salerno sabato alle 18, mentre la finalissima è in programma domenica 14 febbraio alle 16 in diretta su Sky Sport.

La formazione pontina del presidente Mauro Bianchi, da neopromossa nella serie A Beretta femminile, il massimo campionato nazionale di pallamano, ha centrato il primo obiettivo stagionale con la qualificazione alla finale della competizione tricolore.

“Ho aspettative importanti per questa coppa Italia perché abbiamo lottato per tutta la prima parte della regular season per arrivarci – commenta Nadia Bordon, portiere argentino del Pontinia – È stato uno dei nostri obiettivi principali fin dall’inizio ed essere tra le prime sei squadre è un buon inizio per questa squadra giovane. Affronteremo l’Erice, una squadra difficile con giocatrici molto forti, proviamo a vincere venerdì e poi puntiamo ad andare avanti passo dopo passo. La mia squadra? Mi aspetto molta più tranquillità nel gestire la palla, in difesa molta più grinta e organizzazione, io sono molto tranquilla perché siamo una squadra molto unita sia dentro sia fuori dal campo. Sono convinta che questa partecipazione alla Coppa Italia ci aiuterà ancora di più a costruire la squadra per il futuro”.

Poi l’estremo difensore della Nazionale argentina sposta l’attenzione sul grande interesse che la squadra sta suscitando sia sul territorio sia a livello di comunicazione sul web. «La città di Pontinia può spingere moltissimo, sentiamo la gente molto vicina, seppur a distanza sentiamo il calore degli appassionati grazie ai social – conclude Nadia – poi quando siamo in giro per la città ci capita di scambiare qualche parola con la gente di Pontinia e mi auguro proprio che le condizioni della pandemia di Covid possano migliorare per permettere al pubblico di seguirci anche dal vivo in futuro”.