Pallamano, l’Adattiva Pontinia sbanca il Leno: 23-34 per le pontine di Manojlovic

L’Adattiva Pontinia ha firmato una vittoria convincente contro il Leno, con il punteggio di 23-34, guadagnando così altri due punti cruciali nella classifica del campionato di Serie A1 femminile. Nonostante le assenze per infortuni di giocatrici chiave come Eleonora Colloredo e Cecilia D’Ambrosio, la squadra ha saputo reagire, con una performance determinante di Ramona Manojlovic, autrice di 13 gol, e di Martina Crosta, che ha contribuito con 7 centri. Nel secondo tempo, la squadra ha subito solo 4 gol in 20 minuti, mostrando una difesa solida e il sostegno della portiera Antonella Piantini. Coach Nikola Manojlovic ha sottolineato l’importanza della vittoria, evidenziando il miglioramento della squadra nella ripresa, e ha espresso ottimismo per il recupero delle giocatrici infortunate durante la pausa.

“Sono contento per la vittoria. Ancora una volta, il Pontinia ha avuto due facce: una nel primo tempo e una nel secondo. Nel primo tempo ci è mancata forse la giusta concentrazione, ma nonostante questo abbiamo subito 15 gol. Nel secondo tempo siamo entrati in campo con tutt’altro spirito, abbiamo avuto una grande difesa che, insieme alla nostra portiera, ci ha portato alla vittoria. Complimenti al Leno per averci messo in difficoltà, ma le nostre ragazze hanno dimostrato un grande spirito di sacrificio. Si è sentita la mancanza delle due infortunate, ma siamo molto soddisfatti della prestazione. Ora dobbiamo continuare a lavorare con umiltà. Questa pausa ci servirà per recuperare le giocatrici infortunate e migliorare ulteriormente difesa e attacco”.

LENO – ADATTIVA HC PONTINIA: 23-34 (p.t. 15-13)

LENO: Ben Abdallah, Tescione, Emanuelli, M. Lavagnini 1, Toninelli, Kellner, Bonometti, D’Ambrosio 1, Kovtun 6, Trayan, Mantelli 4, Anelli 1, G. Lavagnini 5, Andreani 2. All. Britos

HC ADATTIVA PONTINIA: Piantini, Sitzia, Peppe, Podda 4, Saraca 1, Manojlovic 13, Apuzzo, Jovicevic 4, Stefanelli 3, Giardino, Radovic 2, Crosta 7. All. Manojlovic.

Arbitri: Moser e Bontadi (Del. Fabbian)