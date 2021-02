Pallanuoto, l’Antares Latina Under 18 si impone al Foro Italico

Debutto vincente per l’Antares Nuoto Latina che si impone al Foro Italico 9-4 sul Villa York.

L’incontro, valevole per la prima partita ufficiale del campionato Under 18 A nazionale, ha interrotto lo stop durato un anno. I ragazzi del neo eletto tecnico Daniele Priori, hanno condotto una prova convincente sotto tutti i punti di vista. Un buon gioco fatto da scambi rapidi e conclusioni precise a rete e ottima fase difensiva attraverso un pressing sempre in anticipo sugli avversari.

“Ci tengo a fare i complimenti ai ragazzi ma anche alla squadra avversaria a cui va sempre portato rispetto – commenta coach Priori – All’inizio della partita eravamo abbastanza contratti anche perché non giochiamo da un anno quindi bisognava riabituarsi alle regole, ai ritmi di gioco che è difficile provare in allenamento. Siamo riusciti a riequilibrarci nel secondo tempo, abbiamo fatto molte cose positive, mentre altre dobbiamo rivederle, però abbiamo tempo e margini di crescita importanti. Ringrazio l’Head Coach Stefano Formica in quanto collaboriamo insieme, quindi il merito va diviso e di questo ne sono contento”.

Soddisfazione anche da parte del presidente Bruno Davoli che dichiara: “Buona la prima, ne siamo felici. L’Under 18 ha ben debuttato e nonostante le tante difficoltà che abbiamo avuto in fase di preparazione per le situazioni legate alla chiusura degli impianti i ragazzi hanno tenuto bene il campo, giocando a partire dalla seconda frazione di gara su un buon ritmo finendo anche in crescendo. C’è da dire che abbiamo incontrato un avversario con giocatori validi probabilmente incappato anche in una giornata storta ma che in ogni caso si è trovata di fronte un gruppo come quello dei nostri atleti ben determinato nel voler far bene. Adesso è indubbio che lo staff dei coach con i ragazzi dovranno concentrarsi e cercare di migliorare ancora quegli errori e quelle cose che oggi non hanno funzionato in quanto ci aspetta tra due settimane già una nuova sfida e un banco di prova importante contro il forte team del Villa Aurelia”.

VILLA YORK WATERPOLO – ANTARES N. LATINA 4 – 9 (1-0; 1-4; 0-3; 2-2)

Villa York WP: De Stefano, Rogai 2, Buzzi, Di Giacomo 1, De Serio, Annibale, Ballesio, Ziroma, Priori, Conti 1, Nori, Bocci, Gallo. Tpv: Valerio Pompeano.

Antares N. Latina: Serafini, Evangelisti, Chemello 1, Ceci, Fava L., Zonta, Di Mascolo 5, Marchetto 1R, Orelli, Calderaro 1, Musco, Veglia 1R, Trezza. Tpv: Daniele Priori – Stefano Formica.

Superiorità: Villa York WP 1/4 + rig. 0/1 sbagliato da Conti; Antares N. Latina 1/8 + rig. 2/2 realizzati da Marchetto e Veglia.

Arb: Riccitelli F.