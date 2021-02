Lazio zona gialla, riapre la biblioteca di Aprilia

APRILIA- La Regione Lazio è ufficialmente zona gialla, anche la biblioteca comunale “G. Manzù” di Aprilia riaprirà al pubblico. L’orario di accesso sarà dalle 9 alle 13, con l’obiettivo di riprendere, a pieno regime, anche quello pomeridiano di apertura, compreso il sabato mattina.

L’ingresso alla biblioteca sarà contingentato, consentendo la presenza contemporanea di 28 persone al massimo, divise tra le due sale. Questo per garantire e rispettare le distanze interpersonali di sicurezza. Sarà possibile prenotare l’accesso, scrivendo una mail a biblioteca@comune.aprilia.lt.it oppure chiamando i numeri 06 9271889 o 06 92727181.

All’ingresso, gli utenti, dovranno sottoscrivere un modulo di autocertificazione. Avranno l’obbligo della mascherina e dovranno utilizzare esclusivamente i posti contrassegnati. Una volta effettuato l’accesso, non è possibile l’uscita e il rientro nella struttura.

Al momento, fino a nuove disposizioni, non sarà possibile usufruire delle postazioni internet e di emeroteca.

Il commento dell’Assessore alla Cultura Elvis Martino: “Riattiviamo nuovamente i servizi della biblioteca, dopo le settimane di chiusura per le restrizioni che hanno caratterizzato tutto il territorio. Oggi riaprono le sale lettura, mentre il servizio del prestito librario non si è mai interrotto. Chiaramente, la situazione epidemiologica è ancora molto delicata – ribadisce l’assessore – perciò invitiamo tutti gli utenti alla massima collaborazione e al rispetto di distanziamenti e disposizioni per il contenimento dell’epidemia. Speriamo che la situazione sanitaria generale ci consenta, nelle prossime settimane, di riavviare man mano anche gli altri servizi che ad oggi sono ancora sospesi”.