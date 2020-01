La Top volley Cisterna torna sconfitta da Monza (3-1) nell’anticipo della Superlega. Sottile e compagni, dopo aver vinto con determinazione il primo set, si sono visti recuperare da Monza che, specie nel terzo e quarto set, ha ritrovato un Kurek determinante nello spostare gli equilibri del gioco supportato da Dzavoronok che è stato il miglior realizzatore del match. In casa Top volley ha chiuso il match con 20 punti Patry, a seguire Palacios con 17, Van Garderen con 13 e il centrale Szwarc ha timbrato nove volte con quattro block vincenti.

“Avevamo approcciato bene con la battuta ed eravamo riusciti a mettere i nostri avversari sotto pressione, così la fase break era diventata una conseguenza, poi la nostra battuta è calata e loro sono cresciuti in maniera considerevole – spiega il libero della Top volley Domenico Cavaccini – Monza è stata molto brava nel secondo e nel terzo set, alzando il contrattacco in maniera importante e lavorando molto con la difesa. Preferirei giocare peggio e raccogliere qualche punto, spesso giochiamo bene anche perché arriviamo fino al 23 e poi spesso perdiamo il set. Ci serve di vincere una partita importante, noi eravamo venuti a Monza per vincere ma alla fine bisogna fare i complimenti ai nostri avversari che hanno meritato”.

Il primo set se lo porta a casa la Top volley Cisterna dopo ben quaranta minuti di battaglia. I pontini murano letteralmente vivi i brianzoli con ben sette muri punto e una marea di palloni toccati al centro con Szwarc protagonista specie su Yosifov. L’avvio del match parte equilibrato, poi dal 17-17 c’è stato il primo vero strappo con un break importante della Top che sale fino al 18-22. Monza torna a mettere pressione ai pontini con la battuta e si arriva al 20-22, e così coach Tubertini chiama time out. Il set è indirizzato con la Top volley che trova il 21-24 e chiude con Szwarc al termine di un set in cui Monza ha trovato ben tre video check validi specie nella prima parte del set. Nel secondo set la Top volley è rimasta sempre in partita ma non è riuscita a spuntarla come nel primo. I padroni di casa sono sempre avanti poi sul 22-17 Patry prova a mettersi la squadra sulle spalle e l’opposto francese con due attacchi vincenti e un ace piazza un break fino al 22-19. Monza chiama il time-out e al ritorno in campo Louati e compagni sono più determinati e chiudono 25-19. Anche nel terzo è Monza a spuntarla (25-17) con i pontini meno efficienti a muro anche perché dall’altra parte della rete cresce anche Kurek. La Top non riesce a essere continua nel rendimento e anche il quarto set lo vince Monza (25-21) dopo che i pontini avevano comunque ricucito lo svantaggio passando dal 19-13 al 22-21 grazie a un paio di serie al servizio di Szwarc e Patry che hanno dato la possibilità ai pontini di trovare altrettanti break vincenti. I laterali della Top volley, Van Garderen e Palacios, sono saliti di rendimento nel quarto spicchio di partita ma proprio sul 22-21 Monza ha trovato il cambio palla mandando Kurek dalla linea dei nove metri e l’opposto polacco ha martellato mandando in crisi la ricezione pontina e sempre l’opposto del Monza ha chiuso il quarto parziale con sette punti ripetendo l’86% in attacco del set precedente con un totale di 20 punti realizzati praticamente negli ultimi due set quando è realmente salito in cattedra spostando gli equilibri. In casa Top volley il solito rammarico di non aver giocato con continuità al livello del primo set.

