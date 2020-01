Provocato da alcuni coetanei investe due giovani che poi lo aggrediscono. La polizia di Terracina, nell’ambito di un controllo nelle zone della “movida” hanno bloccato una rissa e fermato tre persone.

In via del Porto, verso le 3 di notte, quando numerosissimi giovani si trovavano nelle vie del centro, è iniziata un’accesa discussione per problemi di viabilità. Il conducente di un’auto è stato insultato e questi per reazione ha accelerato per allontanarsi. Purtroppo però nel farlo ha investito due persone. Subito si è fermato ed è stato aggredito dai feriti. Il ragazzo, una volta in ospedale, è stato medicato ed ha riportato ferite guaribili in 20 giorni.

Anche i giovani investiti sono stati visitati e guariranno in 10 e 15 giorni.

Il pronto intervento del personale della volante, sollecitato da un poliziotto del commissariato di Terracina, libero dal servizio, ha consentito di riportare la calma nella zona e di bloccare i protagonisti dell’episodio, accompagnati presso gli Uffici del commissariato.

Sono in corso ulteriori accertamenti della polizia che sta anche visionando le immagini di una telecamera della videosorveglianza per ricostruire i dettagli dell’episodio.

