L’Italia U18 maschile è campione d’Europa ed ha battuto, mercoledì 16 settembre, per 3-0 la Repubblica Ceca nella finalissima continentale, giocata a Lecce. Tra gli azzurrini, di coach Vincenzo Fanizza, si è messo in mostra l’opposto Francesco Quagliozzi, romano, tesserato con la società Roma 7 Volley. Francesco è un figlio della pallavolo capitolina: ha completato il suo percorso nel Centro di Qualificazione Territoriale FIPAV Roma, vincendo da protagonista il Trofeo dei Territori, poi si è messo in mostra con il CQR Lazio attraverso 2 partecipazioni al Trofeo delle Regioni (nel 2018 e nel 2019).

“Ho fatto molti percorsi tra CQT e CQR e sicuramente ognuno di questi mi ha dato un qualcosa per farmi farmi crescere- ha dichiarato il classe 2003 Quagliozzi– Il mio sogno l’ho realizzato questi giorni portando la maglietta della nazionale italiana, ammiro molto il gioco di Osmani Juantorena”