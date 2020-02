Parcheggio al parco San Marco: riconfermato impegno per la realizzazione

Confermato l’iter per la realizzazione di un parcheggio a ridosso dell’area verde di parco San Marco a Latina. Con determinazione del servizio Polizia Locale e Trasporti, pubblicata oggi all’albo pretorio, viene validato il progetto definitivo e riconfermato l’impegno di spesa – ai fini del prossimo bilancio – necessario alla sua realizzazione.

La realizzazione, in supporto all’ospedale Goretti, è un’opera ritenuta strategica e per la sua realizzazione è previsto un contributo regionale di 185mila euro.

“Rispetto al progetto originario – spiega l’assessore alla mobilità Francesco Castaldo -, l’area parcheggi è stata lievemente ridotta per consentire la predisposizione di un’area di sgambamento per cani. Il parcheggio verrà realizzato tra le abitazioni che si affacciano in via Michelangelo Buonarroti e il muro di contenimento del parco San Marco, nel tratto che va da via Porfiri a via Rossetti”.

Lo studio di fattibilità, per una spesa complessiva di 265mila euro, risale al 2007, il finanziamento regionale è stato concesso nel 2012, l’incarico per la progettazione definitiva, esecutiva e di direzione lavori, è stato conferito a fine 2018 per un importo di 6.340. Speriamo che entro il 2020 l’opera sarà realizzata.

