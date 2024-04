Parco del Circeo, la sindaca Di Cosimo:”Finalmente l’Ente torna ad avere un direttore”

Il Parco Nazionale del Circeo torna ad avere un direttore, dopo quattro lunghi anni di stallo, il Ministro Gilberto Pichetto Fratin, ha nominato come incaricato del ruolo Stefano Donati. Un valore aggiunto dunque per l’Ente Parco che ora potrà lavorare in sinergia con tutti gli altri enti e dare al territorio una concreta valorizzazione. Soddisfatta la sindaca Monia Di Cosimo che ha così spiegato in una nota:

“Finalmente il Parco del Circeo torna ad avere un direttore. Al dottor Stefano Donati, nominato dal Ministro Gilberto Pichetto Fratin, vanno i migliori auguri di buon lavoro. Così l’Ente esce da un’impasse durata troppo a lungo e ci auguriamo che, in sinergia fra tutti gli enti coinvolti, si possano dare al territorio quelle risposte che attende da tempo, in un’ottica di sviluppo sostenibile e valorizzazione”.