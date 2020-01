Pd Latina, il 7 marzo il congresso. Un mese di tempo per il tesseramento

Il Pd di Latina verso il congresso. Si è riunita nella giornata di martedì la commissione tesseramento del Partito Democratico di Latina che ha eletto come presidente della stessa Simona Gasbarri.

La commissione ha stabilito che sarà possibile iscriversi al partito in vista dell’imminente congresso comunale nei giorni di lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 17 alle ore 19 presso la sede del Pd provinciale sita in via Romagnoli e che la finestra di tesseramento sarà dal 27 gennaio al 27 febbraio. Inoltre per chi non avesse la possibilità di recarsi nei giorni prestabiliti a tesserarsi sarà possibile prendere un appuntamento diverso direttamente attraverso la pagina Facebook del Pd Latina o chiamando il numero 351 5714766.

L’obiettivo è quello di garantire la massima partecipazione per il congresso comunale, fissato per sabato 7 marzo.

