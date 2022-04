Pedagnalonga, oltre 3000 persone nelle campagne di Borgo Hermada

La Pedagnalonga numero 48 è stata un successo sotto tutti i punti di vista.

Sono stati oltre 3.000 i partecipanti che hanno pacificamente invaso e colorato le campagne di Borgo Hermada, alle porte di Terracina, nella tradizionale passeggiata di primavera attraverso i poderi dell’Agro Pontino.

Sono stati 600 gli atleti che hanno preso parte alle due corse podistiche (21 e 12 km) confermando il connubio storico tra la gara, che fa parte del circuito In Corsa Libera Opes, e la passeggiata naturalistica enogastronomica che rientra tra i 16 eventi italiani di Earth Day Italia, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, grazie alla sua consolidata vocazione naturalistica.

La corsa podistica di 21 km è stata vinta da Mauro Massimi (Freaks All Around) che ha completato il tracciato in un’ora 14 minuti e 50 secondi staccando Alessio Biagioni (Piano Ma Arriviamo) che ha fermato il crono sul tempo di un’ora 16 minuti e 8 secondi, terzo posto per Christian Milana (Olibanum Overrunners, 1h 16’50”).

Tra le donne la prima sul traguardo della ‘mezza’ è stata Simona Magrini (Olibanum Overrunners, in 1h 32′ 15”, davanti a Francesca Macinenti (Fitness Montello) e Roberta Andreoli (Podistica Avis Priverno). Per la 12 km il successo è stato di Gabriele Carraroli (Fitness Montello, 42’30”) davanti a Tommaso De Marchis (Avis Priverno, 42’57”) e Mattia Minori (Go Running, 44’08”), mentre tra le donne successo per Catia Addonisio (Nuova Atletica Cisterna, 51’32”), Pamela Gabrielli (Runforever Aprilia, 53’47”) e Chiara Colatosti (Atletica Cedrano, 54’01”).

Tra le società primo posto per il Fitness Montello davanti a Nuova Podistica Latina, Atletica Sabaudia, Atletica Ceccano e Poligolfo Formia.

A premiare c’erano anche Danilo Zomparelli, assessore alla cultura, turismo e sport del Comune di Terracina e Daniele Valerio, presidente provinciale Opes Latina.

Alla Pedagnalonga hanno partecipato da tutta la regione Lazio, ma anche dalle regioni vicine, come la Campania, e più in generale da tutto il centro Italia: ai nastri di partenza anche un pullman di appassionati arrivato dalle Marche, folta comitiva che poi è rimasta sul territorio per tutto il week-end lungo, oltre a tanti gruppetti da Piemonte, Veneto e Toscana.

Gli organizzatori stanno già lavorando alla prossima edizione con la data che verrà comunicata ufficialmente nelle prossime settimane così da iniziare la progettualità della nuova Pedagnalonga che si avvierà a celebrare i suoi 50 anni di storia.