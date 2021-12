Primavera 4, finisce 2-2 tra Latina e Aquila Montevarchi

Finisce in parità la gara per l’under19 del Latina impegnata in Toscana con la diretta inseguitrice Aquila Montevarchi allo stadio “Davide Astori” di Rignagno sull’Arno (FI).

In campo per la decima giornata del Girone C di Primavera 4, lo scontro diretto termina sul 2 a 2. I ragazzi di mister Cotroneo restano primi classifica e torneranno in campo il prossimo 29 gennaio. Intanto domani a Latina Under 15 e Under 17 giocheranno in casa contro i pari età della Juve Stabia.

Le due gare si giocheranno al campo sportivo Ivano Ceccarelli di via Grassi a Latina. Fischio di inizio ore 13 per l’under15 e alle 15 per l’under 17.