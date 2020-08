Per Beau la sorte peggiore, Tiziano Ferro: “Adottate cani adulti”

È stato triste l’epilogo per Beau. Il cantautore di Latina, Tiziano Ferro, ha aggiornato i suoi fan poco fa e ha lanciato un appello, taggando ancora una volta le associazioni animaliste: “Adottate”.



“Beau non ce l’ha fatta.

Il suo cuore si è fermato durante la notte.

La nostra gratitudine verso di voi non ha limite, nessun limite davvero.

Gli unici quattro mesi della sua vita fuori da un canile, gli ultimi della sua vita ma quanto amore, quanto amore….

Adottate un cane adulto, pensateci se potete”.