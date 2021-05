Perseguitava un sacerdote, arrestato un pregiudicato

Arrestato un 60enne pregiudicato del posto, per estorsione aggravata in flagranza.

Ieri sera l’uomo si è presentato presso l’abitazione del parroco di una Chiesa del centro città, adiacente il luogo di culto: dopo aver citofonato insistentemente ed avuta certezza della presenza del sacerdote, minacciava quest’ultimo per farsi dare del denaro.

Il sacerdote già da mesi subiva insistenti richieste di soldi, anche due, tre volte a settimana, da parte dell’uomo arrestato. Oltre alle minacce, l’uomo ha danneggiato le fotocellule del cancello d’ingresso alla chiesa, il citofono elettronico del cancello di ingresso alla sagrestia, fino a giungere a lunedì scorso, dove ha puntato al volto del sacerdote una pistola ad aria compressa.

A seguito delle innumerevoli violenze, il sacerdote nelle scorse settimane ha accusato un forte malore ed è stato ricoverato per giorni a causa del grave e permanente stato d’ansia.

Ora il persecutore, finito in manette, è nel carcere Regina Coeli di Roma.