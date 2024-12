Piano di utilizzazione degli arenili: l’approvazione in commissione

Questa mattina, durante la commissione congiunta Urbanistica e Marina presieduta dai consiglieri Roberto Belvisi e Federica Censi, è stato approvato il Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA) comunali. Il piano, ora pronto per il consiglio comunale, passerà successivamente alla conferenza dei servizi della Regione Lazio, per poi tornare in consiglio per l’approvazione definitiva.

L’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio ha sottolineato l’importanza del passo compiuto, affermando: “Siamo i primi ad essere in dirittura di arrivo per approvare il PUA a livello provinciale, e tra i pochissimi a livello nazionale. Questo piano è il risultato di un lungo percorso, integrato dall’attuale amministrazione, che ha lavorato in sinergia con l’assessorato alla Marina. Le novità riguardano la destagionalizzazione, l’aumento della ricettività, la creazione di aree per sport acquatici e il miglioramento dell’accessibilità per le persone con disabilità.”

L’assessore alla Marina Gianluca Di Cocco ha evidenziato che la delibera rappresenta il primo atto concreto dell’amministrazione: “Abbiamo ricevuto 18 osservazioni, alcune delle quali sono state recepite nel piano, altre scartate per non conformità. Il PUA consentirà la destagionalizzazione, promuovendo l’apertura continuativa degli stabilimenti e rilanciando il turismo e l’economia del territorio.”

Il piano prevede anche il miglioramento della sicurezza e la riqualificazione delle aree costiere, con un impatto positivo sullo sviluppo economico e sociale della zona.