Treno deragliato a Roma, disagi e cancellazioni per i pendolari pontini

Ripercussioni e disagi forti anche per i pendolari pontini, lungo la tratta ferroviaria Roma – Napoli dopo il deragliamento parziale del treno dell’alta velocità 9311, tra la galleria che collega la stazione Prenestina e quella di Serenissima. Incidente, che verificatosi venerdì pomeriggio, ha causato inevitabili conseguenze, a partire dai lavori necessari per il ripristino dei binari dove è sviata l’ultima carrozza.

Lungo la linea FL7 Roma – Latina – Formia questa mattina i collegamenti Napoli – Formia – Roma sono stati confermati, mentre sono state cancellate le corse fra Latina e Roma del binario tronco. Ma in tutte le stazioni del territorio pontino si registrano ritardi e disagi per i pendolari. Lunghe per salire e scendere dai vagoni. Alle stazioni di Latina e Campoleone calca e tensione per prendere il treno proveniente da Minturno e diretto a Roma Termini.