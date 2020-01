Plastic Free, altro contributo perso. La delusione di Campagna e Ciolfi

Ancora un finanziamento perso per l’amministrazione comunale di Latina: 73.444,56 euro restituiti alla Regione Lazio per mancata rendicontazione. Parliamo del contributo per il Plastic Free Beach 2019. Ora le consigliere di maggioranza che avevano portato all’attenzione del Consiglio le politiche ambientali esprimono amarezza e delusione.

“Da subito – afferma Valeria Campagna – abbiamo chiesto un impegno concreto all’amministrazione per quanto riguardava il plastic free perché le sole intenzioni non erano sufficienti. Con diverse mozioni abbiamo sollevato un tema politico molto sentito, dalla mozione plastic free approvata in consiglio, alla mozione di dichiarazione di emergenza climatica e ambientale. Abbiamo, inoltre, dedicato un intero consiglio comunale al tema arrivando ad approvare all’unanimità le proposte degli studenti delle scuole superiori che ogni venerdì scioperano per i Fridays for Future. Abbiamo da subito anche chiesto di partecipare al bando Plastic Free della Regione Lazio, i cui fondi rappresentavano un finanziamento importante per avviare la concretizzazione di quanto votato dal consiglio comunale. Più volte abbiamo sollecitato l’assessore competente a seguire l’iter previsto per l’acquisto degli eco compattatori Pet da posizionare sul lungomare e delle 4000 borracce da distribuire agli studenti… ma le nostre parole sono rimaste inascoltate e i nostri sforzi vani. Apprendere della perdita del finanziamento rappresenta una sconfitta innanzitutto ambientale e politica, prima ancora che amministrativa, di cui qualcuno dovrà prendersi la responsabilità davanti a tutta la città”.

“Sin da inizio mandato il mio impegno sulla Marina è stato massimo, perché sono fermamente convinta che costituisca il vero volano economico e turistico della città – dichiara Marina Grazia Ciolfi -, nonché una opportunità innovativa per il nostro territorio, mai considerato realmente un territorio di mare. Nel mio ruolo di Consigliera con Mandato pongo costantemente le questioni del litorale in cima alla lista delle priorità di questa amministrazione. Nonostante l’impegno profuso, le continue proposte e sollecitazioni, dopo la perdita del finanziamento Metamorfosi, la questione del Vasco de Gama e la perdita di questo ulteriore finanziamento non possono certo nascondere la delusione e lo scoramento. Credo sia necessario prendere subito dei provvedimenti per recuperare il terreno perso. Non possiamo dare l’impressione che la Marina di Latina è sorpassata da altre emergenze nella scaletta politica. Dobbiamo piuttosto indirizzare il nostro operato verso una visione di città e nello specifico di città di mare. Rispetto al finanziamento plastic free speriamo vivamente che la Regione possa al più presto riassegnare al nostro Comune i fondi persi e per il Vasco de Gama che le azioni messe in atto dall’assessore competente possano portare a recuperare il progetto“

