Brillante operazione della Squadra Mobile di Latina tra Aprilia e Velletri: sequestrato un ingente quantitativo di marijuana: due arresti.

A finire in carcere sono stati Roberto Mirabilio, 57 anni, residente ad Aprilia, e Rizwan Ali, 30enne pakistano, richiedente asilo politico.

Nel corso di una perquisizione nell’abitazione del primo sono stati rinvenuti e sequestrati 7 chili e 750 grammi di marijuana, suddivisa in più confezioni, e due bilancini di precisione.

A Velletri, presso un’abitazione sita in località Colle Ottone Alto, dove stava per accedere il cittadino straniero, è stata rinvenuta un’estesa coltivazione, corredata di impianto elettrico di illuminazione e ventilazione, impianto idrico e annesso essiccatoio. Gli agenti si sono trovati davanti a 127 piante di marjuana, in piena produzione. Inoltre, sono stati rinvenuti 39,58 chili della stessa sostanza stupefacente, oltre ad ulteriori 12 piante. Rinvenuta la somma di denaro contante di 1.200 euro, ritenuta provento dell’attività criminosa e tre bilancini di precisione. Il tutto è stato posto sotto sequestro.

Sul posto è intervenuto personale tecnico dell’Enel che ha accertato un allaccio abusivo per garantire elettricità alla piantagione di marijuana. Mirabilio e Ali per questo sono stati anche deferiti alla Procura di Velletri per il reato di furto aggravato di energia elettrica.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato di Aprilia è stato associato presso il carcere di Latina e l’arrestato straniero presso il carcere di Velletri.

Nello stesso contesto investigativo, infine, la Squadra Mobile ha proceduto a deferire in stato di libertà alla Procura di Latina per il reato di detenzione ai fini di spaccio, un 25enne che, nel corso di una ulteriore perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 311,649 grammi di sostanza stupefacente del tipo marjuana, ed un bilancino di precisione.

LE VOSTRE OPINIONI

commenti