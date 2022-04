PNRR e impatto sull’ambiente, ABC a colloquio con i cittadini

Nella giornata di domani, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, l’ABC di Latina aprirà le porte della sede operativa di Via dei Monti Lepini 44/46. Una possibilità, quella dell’Azienda per i Beni Comuni, per offrire ai cittadini un confronto con le autorità che parteciperanno all’evento, saranno presenti il sindaco Damiano Coletta, l’Assessore al Servizio di Igiene Urbana Dario Bellini, e per la ABC il Presidente Gustavo Giorgi, i Consiglieri Angela Verrengia e Giuseppe Ibello e il Direttore Generale Silvio Ascoli.

Nella prima parte della mattinata si terrà la visita guidata presso l’area di lavoro, seguirà, dalle ore 12:00 presso la Sala conferenze, la presentazione delle proposte progettuali presentate nell’ambito dei finanziamenti previsti dal PNRR.

“Siamo felici di accogliere – dichiara il Presidente della ABC, Gustavo Giorgi – tutti coloro che vogliono vedere da vicino le attività dell’Azienda e, in particolare, vogliono approfondire con i progettisti, i dettagli delle proposte presentate per il PNRR e il loro impatto sull’ambiente”.