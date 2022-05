Podismo e solidarietà, il 2 giugno si corre l’Alba Run

Il prossimo 2 giugno è in arrivo l’Alba Run – In Pista X Crescere, l’appuntamento con la corsa solidale di 13 km, quinta gara del calendario podistico Opes “In Corsa Libera”.

L’evento si svolgerà a Latina sotto l’organizzazione dell’Asd Il Girasole e con il patrocinio del Comune di Latina e di Opes. Il tracciato che comprenderà pista ciclabile e terreno misto, si snoderà dal parco dell’oasi Verde Susetta Guerrini zona Q4-Q5, fino al mare.

Particolarità di questo appuntamento, come il nome stesso della competizione anticipa, è l’orario di svolgimento che sarà infatti la mattina all’alba, con partenza alle ore 6.

Il ritrovo è fissato per le ore 5 presso l’area Chiosco dell’Oasi verde “Susetta Guerrini”, mentre la partenza della gara podistica è alle ore 6.

Le finalità dell’evento giunto alla sua terza edizione, sono solidaristiche a sostegno dell’Associazione “Il Girasole” senza fine di lucro, per le iniziative e la vacanza dei ragazzi diversamente abili.

Inoltre, ad affiancare la gara, anche la Nordic Walking di 7 km all’interno del parco ed una camminata sportiva aperta a tutti, con istruttori qualificati. Per queste ultime, ci si potrà iscrivere presso la sede dell’associazione o la mattina stessa dell’evento, ma non è previsto il pacco camminata.

L’iscrizione alla 13 km è aperta a tutti gli atleti maggiorenni in regola con tesseramento e certificazione sanitaria per attività agonistica per l’anno 2021/2022 e tutti i requisiti richiesti dalle normative anti-covid pro tempore vigenti riguardanti lo svolgimento di tutte le attività sportive agonistiche e non. Occorre inoltre essere tesserati OPES, FIDAL o altri enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Sarà possibile iscriversi fino a mezz’ora prima della partenza ma non è garantito il pacco gara.

La pre-iscrizione è garantita entro lunedì 30 maggio 2022 alle ore 20: le società o i singoli atleti dovranno usare il modulo di pre-iscrizione in excel scaricabile dal sito azpodismo.it che dovrà essere compilato, salvato ed inviato come allegato mail ad andreazaccari@libero.it. Seguire le istruzioni nella pagina INFO del sito. I singoli possono anche inviare mail con copia del tesserino purchè ci siano: cognome, nome, codice società se Fidal, nome società e anno di nascita. Non si accettano pre-iscrizioni incomplete. Con la pre-iscrizione inviare anche la copia del certificato medico per attività agonistica in corso di validità. È possibile iscriversi il giorno della gara a 8,00€ senza pacco gara.

Il costo della gara podistica è di 10,00€ con pacco gara garantito solo in pre-iscrizione.

PAGAMENTO Bonifico bancario intestato a:Associazione IL GIRASOLE IBAN: IT76U0832714700000000001038

Per ulteriori info: ass.ilgirasolelatina@libero.it – Patrizia 3207915541 – Federica 3283453206