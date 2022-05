CLAAI Assimprese: “Come fare impresa oggi?” Seminario a Latina di imprenditori e professionisti il 1 giugno all’Hotel Europa

Fare impresa oggi non è certamente una delle cose più semplici. Anni fa uscì un simpaticissimo saggio di un giornalista -storia vera- che aveva deciso di aprire una semplice pizzeria.

Il saggio, a firma di Luigi Furini, “Volevo solo vendere la pizza” per le edizioni Garzanti, ripercorre tutte le vicissitudini che oggi vive un piccolo imprenditore tra burocrazia, corsi, credito, sindacati e contratti di lavoro, autorizzazioni. Fare impresa, ancora oggi, è certamente un qualche cosa di affascinante ma richiede una alta dose di professionalità, spirito di adattamento e una certa quantità di Malox per i momenti difficili da affrontare che, come in ogni settore, si vanno ad alternare a successi e soddisfazioni. Ma come districarsi tra le mille leggi e leggine, bandi e opportunità che periodicamente ci vengono proposte dalle Istituzioni e dai vari organismi? Come accedere ai benefici? Come e dove informarsi per tempo?

Come CLAAI Assimprese da qualche anno stiamo lavorando per creare una sempre maggiore sinergia tra imprenditori e professionisti “certificati”, cercando di dare corso ad un circolo virtuoso per sostenere le nostre piccole attività e imprese familiari. I tempi cambiano, l’impresa cambia e anche le Associazioni di categoria devono adeguarsi al tempo presente. Non si può oggi, 2022, ragionare con le categorie di dieci anni fa. Cambia tutto molto velocemente e dobbiamo gestire il cambiamento e dare risposte concrete ai nostri imprenditori, altrimenti si è out.

Ecco che mercoledì primo giugno, presso l’Hotel Europa di Latina con inizio alle ore 17.30, abbiamo organizzato insieme agli Ordini professionali dei Commercialisti e dei Consulenti del lavoro, un importante seminario informativo su “Come fare impresa oggi?” con il fine di ragionare e “segnare il passo” verso le diverse opportunità che oggi sono a disposizione del mondo imprenditoriale.

L’incontro vede il Patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale del Lazio e della “Camera di Commercio Frosinone – Latina”, iniziativa che si svolge in collaborazione con la Società “Professionisti e Consulenti Italia Srl”

Nel corso dell’incontro verranno approfondite diverse tematiche finalizzate a supportare le imprese locali. Si va dalle agevolazioni di “Industria 4.0” oggi “Transizione 4.0” alle opportunità dettate dai numerosi bandi in essere sia a livello europeo che nazionale come INVITALIA, passando dalle opportunità di accompagnamento e supporto al credito da parte di Artigiancassa. Si ragionerà di efficientamento energetico e dei fondi interprofessionali propri della bilateralità.

Un momento di confronto pratico e concreto rivolto ai consulenti ed agli imprenditori. I istituzionali verranno portati dall’On. Orlando Angelo Tripodi, Vice Presidente della Commissione Lavori Pubblici della Regione Lazio e dal Presidente della Camera di Commercio dott. Giovanni Acampora.

E’ bene evidenziare che le iniziative della CLAAI Assimprese di Latina, sono finalizzate a dare supporto alle imprese ed alle attività locali. Il ruolo di una Associazione di categoria, non può essere solamente limitato in una rappresentanza politica, ma deve anche poter assistere concretamente e professionalmente le attività imprenditoriali del territorio nei confronti degli strumenti che oggi vengono offerti per cercare di far uscire le nostre attività e piccole imprese dai pantani dell’eccessiva burocrazia e dalla non sempre completa informazione sugli strumenti di supporto alle aziende e a chi vuole “fare impresa”.

Le relazioni e gli interventi di carattere tecnico sono affidati al dott. Alessandro Santi, Amministratore della “Professionisti & Consulenti Italia Srl”, una realtà nazionale di consulenza aziendale, dal dott. Laberto Petrecca per la Transizione 4.0 con cui affronteremo l’opportunità dei crediti d’imposta, dal dott. Massimo Pontani per i fondi europei e per i bandi agevolativi primi fra tutti quelli di INVITALIA, dal dott. Marco Cacciapuoti per i fondi interprofessionali e bilateralità e dal dott. Paolo Spadini per l’efficientamento energetico.

Importanti e significativi gli interventi di saluto dei rappresentanti degli Ordini professionali che oggi sono, per noi della CLAAI, un punto di riferimento essenziale con cui collaborare nel supporto delle nostre imprese associate: la dott.ssa Raffaella Romagnoli Presidente dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Latina e dal dott. Lanfranco Princi Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Latina.

Il Presidente dell’ANCE, l’Associazione dei costruttori edili, interverrà ai lavori con il Presidente Pierantonio Palluzzi e non mancherà il saluto dei nuovi amici imprenditori romani del settore edile e del terziario aderenti alla CLAAI, con il Presidente Paolo Giacobbe.

L’iniziativa vede l’adesione dell’Artigiancassa Spa di cui la CLAAI Assimprese è Sportello ”Artigiancassa Point” per le imprese.

Certamente un momento importante per confrontarsi, fare domande e ragionare sulle opportunità in campo.