In Corsa Libera, in arrivo Maranto Sky Race e Medium Trail

In arrivo domenica 18 settembre a Fondi, la “Maranto Sky Race – MMT Maranto Medium Trail”, gara di corsa in montagna nei luoghi e sentieri all’interno del Parco Regionale dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi.

L’evento è realizzato dalla ads Top Trail di Fondi, contributo della Regione Lazio ed è parte integrante del calendario di corse podistiche Opes “In Corsa Libera” come tappa numero undici.

La novità di quest’anno sarà il tracciato più lungo, con un panorama spettacolare sulla Piana di Fondi e che corre lungo i crinali dei monti locali passando per sentieri antichi, siti storici ed archeologici e punti panoramici che abbracciano in una sola vista un panorama che va dal golfo del Circeo fino al Golfo di Gaeta, con le isole pontine e flegree ben in vista.

“Abbiamo deciso quest’anno di alzare l’asticella e di proporre un tracciato nuovo, da 28 chilometri, per offrire agli atleti che verranno una sfida inedita e unica nel suo genere nelle gare di trail running nel basso Lazio” – commenta il presidente dell’ASD Top Trail di Fondi, Luca Mirabello che ha ringraziato anche tutto il team dell’associazione sportiva per la collaborazione nella realizzazione dell’evento. “Con questo percorso tutto da scoprire, completiamo l’offerta di eventi del Maranto, che vende la nostra classica gara di 14 chilometri e la passeggiata non competitiva lungo i sentieri storici del Parco”.

Una novità, quella della distanza da 28 chilometri lungamente studiata dagli organizzatori. “Il tracciato ricalca per i primi 9 chilometri lo stesso percorso della Maranto Skyrace, ma diverge poi per prendere la direzione su una cresta lunga 4,5 chilometri circa che culmina sulla vetta del Monte Latiglia 928 mslm” ha spiegato Antonello Marrocco, ideatore insieme a Marco Piccione dell’Asd Top Trail dei percorsi e dell’evento (dai cui nomi è nato il titolo della manifestazione). “Un tratto a dir poco spettacolare, abbastanza largo e sicuro ma con uno sguardo panoramico su ambo i lati da cui godere la vista a quasi 360 gradi, un percorso ad anello per un giro veramente impegnativo e divertente, sia dal punto di vista atletico che paesaggistico”.

“Torna – hanno commentato il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro – l’ormai attesissima gara che, oltre a promuovere un’attività salutare per corpo e mente, mette in risalto le bellezze naturalistiche e territoriali della nostra città. Un sentito ringraziamento a tutto il team dell’Asd Top Trail che dedica anima e cuore all’organizzazione di un evento complesso e sempre più amato dai podisti di tutta Italia. È anche grazie a gare come la Maranto SkyRace e la Maranto Medium Trail se, sempre più spesso, nella nostra città si parla di turismo sportivo e questo è motivo di orgoglio per tutti: per l’associazione, per gli organizzatori, per l’amministrazione e per i cittadini. L’evento è inoltre perfettamente in linea con i valori dell’Aces e del titolo di Città Europea dello Sport che Fondi avrà l’onere e onore di celebrare nel 2023 con un intero anno di eventi e competizioni”.

L’evento MMT – Maranto SkyRace non è solo gara e competizione. Anche quest’anno gli organizzatori hanno pensato a dare spazio anche a chi ha voglia di fare una bella passeggiata nei sentieri del Parco e magari seguire gli atleti in corsa. Per chi voglia un’esperienza più “slow” della montagna, l’appuntamento è in località Quercia Del Monaco (Lenola), luogo da raggiungere in auto. Da lì si proseguirà a piedi su un sentiero battuto che passa sotto una pineta meravigliosa, dopo diversi tornanti in salita (leggera e continua) si arriverà alla vetta di Cima del Monte (806 mslm).

Il nuovo tracciato da 28 chilometri sta sicuramente attirando un buon numero di atleti. Tuttavia c’è ancora spazio per chi voglia iscriversi alle due gare: basta andare sul sito www.trailrunworld.com, cliccare sulla gara “Maranto MMT” e seguire le indicazioni. Per prenotarsi per la camminata non competitiva invece, si può scrivere una mail all’indirizzo: asdtoptrailfondi@gmail.com