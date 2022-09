Elezioni a Latina, la Commissione Elettorale non convalida gli eletti

Colpo di scena nell’ambito delle elezioni appena concluse a Latina, la Commissione Elettorale non ha convalidato gli eletti dopo il voto nelle 22 sezioni di domenica.

E’ stata ritenuta la situazione poco chiara, per questo la Commissione si è riservata di prendere una decisione in attesa di ulteriori accertamenti, atti che ora sono stati trasmessi in Prefettura.

Non è da escludere, per tanto, un nuovo ballottaggio tra Damiano Coletta e Vincenzo Zaccheo. Un nuovo colpo a sorpresa in una vicenda che sembra essere infinita.