Polizia Terracina, Irene Di Emidio è il nuovo dirigente di commissariato

La dott.ssa Irene Di Emidio è il nuovo dirigente di commissariato della Polizia di Stato di Terracina. La Vice Questore proviene dalla Questura di Roma e prende il posto di Paolo Di Francia che, dopo essere stato promosso alla qualifica di Primo Dirigente è stato trasferito alla Questura di Foggia, ove dirige il Commissariato di P.S. Manfredonia.

La Di Emidio vanta un curriculum di tutto rispetto: entra in Polizia nel 1986 e, dopo aver frequentato il 3° corso quadriennale per Vice Commissari, matura le prime esperienze da funzionario di polizia presso gli Istituti di formazione per Allievi Agenti di Alessandria e Roma; ha quindi lavorato al Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e dal 2009 ha prestato servizio alla Questura di Roma, ove ha tra l’altro diretto numerosi Commissariati della Capitale e della provincia, in ultimo il Commissariato Sezionale Porta Maggiore che ha giurisdizione nella zona del Pigneto.