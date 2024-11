Pontina, a Terracina arriva una nuova rotatoria

È stata approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale di Terracina la variante al P.R.G. per l’intervento di messa in sicurezza della Strada Statale Pontina tra il km 99+000 e il km 101+000 attraverso la realizzazione di una rotatoria. Arriva così a conclusione un iter particolarmente lungo per un’opera di grande importanza. Un grosso traguardo per l’intero territorio e per tutti quelli che utilizzano l’arteria stradale, come spiegato dal Sindaco di Terracina Francesco Giannetti, considerata la seria criticità di quel particolare tratto confermata dai gravissimi incidenti stradali, anche mortali, che si verificano. L’intervento prevede tra le altre cose l’illuminazione dell’intersezione nei quattro rami, una nuova segnaletica stradale e aiuole spartitraffico, garantendo così una maggiore sicurezza e funzionalità. Il progetto, che vede ASTRAL Spa come soggetto attuatore, e che sarà quindi interamente a carico dell’Azienda Strade della Regione Lazio, era stato illustrato nel corso della seduta della IV Commissione Consiliare. In aula è stato ricordato anche il contributo dei comitati cittadini per arrivare a questo risultato.