Pontina, incidente a Sabaudia: morta una donna, un’altra è gravemente ferita

Una donna è morta sulla Pontina in seguito ad un violento incidente stradale avvenuto all’altezza di Sabaudia. Un’altra donna, gravemente ferita è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo, a Roma, con l’eliambulanza.

La tragedia si è consumata verso le 18 quando una Fiat Idea e una Opel Corsa si sono scontrate frontalmente. Probabilmente, almeno questo sembra da una prima ricostruzione, per un sorpasso azzardato.

Sul posto è intervenuta la Croce Azzurra di Sabaudia e gli operatori sanitari del 118 di Latina, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Per la vittima purtroppo sono stati vani i tentativi di rianimarla, non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. Si cercherà ora di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro per accertare eventuali responsabilità. La strada è stata chiusa al traffico in direzione Terracina.