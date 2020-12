Un altro incidente, dopo quello di questa mattina, ha causato lunghe code questa volta in direzione Latina. Il sinistro è avvenuto tra Castel Di Decima e via Monte d’Oro, ma sulla corsia verso sud. Due persone sono rimaste ferite e sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell’ordine.

Le code di auto si sono formate anche via di Pratica, via di Castel Romano e via di Trigoria.