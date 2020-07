Brutto incidente questa mattina a Ponza, sulla panoramica per Le Forna, tra un’auto con alcuni ragazzi a bordo e un camion che trasportava gas. Immediato è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

Una persona è rimasta ferita in modo grave ed è stata trasportata in ospedale. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi del caso per chiarire la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.