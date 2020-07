Stefano De Martino padre affettuoso e divertente in barca a Ponza

di Teresa Salivi – Stefano De Martino padre affettuoso e divertente a Ponza. L’ex ballerino di Amici sta trascorrendo le vacanze in barca proprio nell’isola pontina e oggi ha postato alcune foto in cui gioca con il piccolo Santiago, che ha 7 anni, o mentre parlottano complici sdraiati a prendere il sole.

Per finire una splendida immagine del tramonto su Ponza che conferma come vip e politici, ma anche tantissimi turisti più o meno facoltosi scelgano l’isola in provincia di Latina per le vacanze. Qualche settimana fa una capatina l’aveva fatta anche Gianni Morandi.

Per chi ama il presentatore, che viene dal successo della trasmissione Made in Sud, su Rai 2, sono foto davvero particolari. Tanti i commenti carichi di stima anche per il suo ruolo di padre.

Che sia un messaggio a Belen con la quale in questo momento viaggia in cattive acque? Può darsi. Lei manda su Instagram frecciatine e messaggi all’ex compagno che farebbero pensare a quanto stia ancora soffrendo, fino a postare la canzone “Attenta” dei Negramaro: “Non chiederti se qui qualcosa è persa, tra quello che uno vede e che uno pensa”. Lui potrebbe farla intenerire con le foto del loro meraviglioso bimbo. Staremo a vedere se e come usciranno dalla bufera e anche dai pettegolezzi sulla presunta storia di lui con Alessia Marcuzzi.

Quel che è certo è che De Martino si gode le vacanze con il figlio e tante volte non serve altro.