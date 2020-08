Ponza, nonni vigili davanti le scuole: disponibile l’avviso pubblico

Il Comune di Ponza ha approvato il progetto “Sociale attivo” per impegnare le persone anziane in attività che possano farle sentire ancora attive. In particolare gli aspiranti a diventare “nonni vigili” potranno visionare sul sito del Comune (http://www.comune.ponza.lt.it/), l’avviso pubblico e il modello di presentazione della domanda presso l’Ufficio affari generali entro e non oltre il 26 agosto 2020.

Il Comune di Ponza promuove annualmente tale progetto per la sorveglianza dei minori sul territorio volto alla promozione ed al sostegno dell’invecchiamento attivo, alla lotta al disagio sociale di giovani ed anziani e a favorire l’uscita da una condizione di fragilità sociale, attraverso la realizzazione di una attività socialmente utile, quale quella di garantire una maggiore tutela e sicurezza per gli alunni delle scuole.