Il cancello sul sentiero della Grotta delle capre non impedisce ai turisti di accedere al mare scavalcandolo. I bagnanti si mettono così ogni volta in pericolo, perché potrebbero cadere. La denuncia dei comportamenti scorretti di chi decide di scendere al mare in quel punto è dell’associazione Fortino Circeo che chiede all’amministrazione di intervenire.

“Qualche giorno fa – dicono dall’associazione – avevamo denunciato il cancello che impedisce l’accesso alla piccola scogliera antistante. Forse l’unica senza scogli irti e quindi molto frequentata.

Da segnalazioni ricevute, i bagnanti per passare scavalcano l’inferriata, oppure scalano uno scoglio pericoloso. Oggi ci perviene un filmato da cui estraiamo queste immagini che mostrano una situazione allarmante.

Persone che scavalcano pericolosamente l’inferriata laterale a ventaglio ad una certa altezza da terra. Inoltre come si vede le persone che già hanno scavalcato sono un bel po’. Pazzi e incoscienti questi bagnanti, ma siamo sicuri che qualcuno non sia corresponsabile non avendo previsto una tale situazione? O comunque non faccia nulla per gestire la cosa?”

Le domande di Fortino Circeo non sono finite: “Un paio di settimane fa cadde una signora da quelle parti, è stata chiarita la causa dell’incidente? Concordiamo con l’esigenza di proteggere la grotta , ma in questo modo si rischia di creare danni peggiori. Chiediamo all’amministrazione di gestire adeguatamente questa situazione. Anche perché, mancando cartelli, avvisi e controllo, riteniamo possa essere responsabile di eventuali incidenti”.