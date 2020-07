Positivo al coronavirus va da Roma a Sabaudia, la Asl: “Chi era sul bus contatti il numero verde”

Ieri mattina un cittadino indiano è uscito di casa nonostante fosse positivo al coronavirus. Ha preso almeno un treno e un autobus e identificare tutte le persone non cui è entrato in contatto è così davvero difficile. Per questo la Asl di Latina ha lanciato un appello.

Chi era sull’autobus Cotral delle 8.50 nella tratta Priverno, Fossanova, Sabaudia è pregato di chiamare il numero verde regionale 800.118.800. Successivamente i passeggeri saranno richiamati da personale della Asl di Latina per gli accertamenti del caso.