Tra vecchio e nuovo Latina, otto reti nel primo test precampionato. Tessiore ai saluti

Il Latina Calcio 1932 affronta caldo e avversario, archiviando con otto reti all’attivo la prima uscita stagionale a due settimane dall’inizio della preparazione. Interlocutore l’Indomita Pomezia, avversario di Eccellenza per testare condizione e tattica specie nel primo tempo, perché equilibri e rapporti di forza in campo si sono esponenzialmente dilatati nella girandola di sostituzioni. Osservatori interessati, in tribuna, il presidente Antonio Terracciano e il nuovo direttore generale Biagio Corrente.

Tutto questo con il mercato chiaramente aperto, che priverà a breve i nerazzurri di Andrea Tessiore (ieri assente ndr) proiettato verso un lusinghiero, quanto meritato salto di categoria in B a Cittadella. E sempre dal mercato si formalizzerà ad l’ingaggio di Alessadro Bordin, pontino doc e scuola giallorossa, che ieri ha esordito nella ripresa nel giorno del suo 24esimo compleanno, siglando il 5-0. Non ha fatto parte della gara l’ex difensore dell’Inter Fabio Cortinovis.

Nella formazione iniziale, fatta eccezione per Antonio Esposito schierato quinto a sinistra, Di Donato ha schierato la vecchia guardia. Quindi Cardinali tra i pali, terzetto difensivo composto da De Santis, Andrea Esposito e Carissoni. In mediana Teraschi, Barberini, Amadio, Di Livio ed Antonio Esposito. Punte Carletti e Rosseti.

Molta ricerca del possesso palla, qualche buona trama e gambe comprensibilmente appesantite. Lo spirito è invece già da campionato, compresi gli eccessi, come l’alterco di Di Livio con il direttore di gara, poi rientrato dopo qualche minuto di sospensione.

Il primo gol è del bomber Cristian Carletti, su suggerimento di un pimpante Teraschi sulla fascia destra. Ad inizio ripresa Rosseti segna il raddoppio su assist di Di Livio. Dal 10′ cambi in blocco, con l’ingresso in campo di Tonti, Giorgini, Celli, Feltrin, Bordin, Lucarini, Sannipoli, Di Mino, Villa, Bersaglia e Fabrizi. Un misto tra nuovi e giovani da valutare e qualche volto già noto dello scorso anno.

La combinazione Bordin – Sannipoli vale il 3-0 dell’ex trasteverino. E’ del 18enne Bersaglia il quarto gol nerazzurro. Bordin firma il 5-0, destro preciso che chiude la manovra che è lui stesso ad avviare.

Finale di gloria per Fabrizi, autore della tripletta che chiude il risultato sull’ 8-0.

Prossimi test venerdì 5, sempre alla ex Fulgorcavi con il Città di Anagni allenatore dall’ex Gesmundo (secondo di Iuliano in Serie B ed allenatore del settore giovanile).

Latina Calcio 1932: Cardinali, Carissoni, And. Esposito, De Santis, Ant. Esposito, Barberini, Amadio, Di Livio, Teraschi, Rosseti, Carletti. Dal 10’ st Tonti, Giorgini, Celli, Feltrin, Bordin, Lucarini, Sannipoli, Di Mino, Villa, Bersaglia (27’ st Nori), Fabrizi.

All. Di Donato

Indomita Pomezia: Mastella; Vespa, Olivia, Di Ventura, Battaiotto, Ugolini, Seferi, Battaglia, Martinelli, Del Grosso, Giampaoli. A disp.: Balletta, Allegretti, De Luca, Botticelli, Paterunesi, Saliani, Gesmundo, Crisci, Loria.

All. Aiello

Marcatori: 10’pt Carletti, 5’st Rosseti, 15’st Sannipoli, 17’st Bersaglia, 30’st Bordin, 34’st, 36’st e 45’st Fabrizi