Priverno, da lunedì cambiano le regole al cimitero

Cambiano le regole al cimitero di Priverno e saranno meno stringenti. Ad annunciarlo è stata la sindaca Annamaria Bilancia. “Considerato che l’attuale situazione consente l’allentamento di alcune misure di sicurezza per il contenimento dei rischi di contagio dal Covid 19, anche su richiesta di tanti cittadini, da lunedì 6 luglio 2020, ci si potrà recare al cimitero secondo le seguenti regole – ha spiegato – È obbligatorio mantenere la distanza interpersonale, eccetto che con i congiunti, di almeno un metro ad evitare sempre e comunque ogni forma di assembramento e quando questo non è possibile, va indossata la mascherina anche negli spazi all’aperto”.

Gli orari di apertura per il periodo estivo restano dalle ore 8.30 alle ore 17.30, tutti i giorni; da lunedì sarà anche possibile accedere attraverso entrambi gli ingressi, quello della parte monumentale e quello della zona nuova del cimitero. Decade il limite numerico dei visitatori, anche per i funerali; durante i funerali gli altri visitatori potranno entrare. In chiesa resterà obbligatorio l’uso della mascherina e bisognerà sedersi nei posti contrassegnati.