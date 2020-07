Coronavirus, un nuovo caso a Terracina. Ancora tamponi a Fiumicino, oggi su un volo dal Qatar

Si registra un nuovo caso positivo nella provincia di Latina, trattato a domicilio (in tutto sono 17). Si trova a Terracina. Per fortuna, invece, non si registrano nuovi decessi e nessun paziente Covid è ricoverato presso la terapia intensiva del Goretti. Sono 567 i casi dall’inizio della pandemia, mentre 503 sono i guariti. Trentasei i decessi, 26 le persone ancora positive.

“Si raccomanda ai cittadini di tutta la provincia di rispettare rigorosamente le

disposizioni vigenti sulla mobilità delle persone nonché tutte le prescrizioni in materia di

rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento.

Si ricorda che, allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel

ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza” – ricorda la Asl di Latina.

A livello regionale, proseguono nel frattempo i controlli sulle persone recentemente atterrate con voli provenienti dal Bangladesh. Nelle scorse ore erano stati trovati numerosi passeggeri positivi al coronavirus e l’Italia ha sospeso i voli provenienti dal paese asiatico. Sotto la lente oggi anche un volo atterrato a Fiumicino proveniente dal Qatar, con cittadini sempre provenienti dal Bangladesh: eseguiti i primi 30 tamponi.