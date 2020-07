Priverno sfida la crisi economica del Covid e si lancia nella promozione digitale

Il Comune di Priverno entra nell’era della promozione digitale: ha deciso di realizzare una piattaforma e-commerce da mettere a disposizione delle attività commerciali della città, delle imprese, promuovendole agevolando la digitalizzazione dei processi di vendita e ampliandone il raggio di azione. La piattaforma è rivolta a tutti per proporre merci e prodotti, ma anche servizi e professionalità attraverso una gestione semplice e sicura.

L’idea è nata grazie al contatto in videoconferenza con le realtà imprenditoriali del territorio nel corso dell’emergenza Covid, durante le quali sono state cercate le soluzioni per “reinventarsi” per promuovere l’economia locale.

Il sito web inoltre farà da cassa di risonanza alla città di Priverno, promuovendo gli eventi pianificati sul territorio comunale, attraverso un blog multi-autore che raccoglierà i contributi dei commercianti e del Comune stesso. Lo stesso blog potrà essere usato dai commercianti anche per comunicare eventuali offerte e/o promozioni sulle loro attività. Una sezione sarà completamente dedicata alla promozione turistica.

La copertura delle spese del progetto sarà completamente sostenuta dalle indennità del sindaco Annamaria Bilancia, degli assessori e della presidente del consiglio comunale.