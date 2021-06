Provincia covid free per un giorno e oltre 3500 vaccini in 24 ore

Nessun nuovo caso di contagio da covid nelle ultime 24 ore in provincia di Latina. E’ un dato che fa effetto, per quanto i numeri siano sensibilmente con l’inizio della stagione calda e la campagna vaccinale a tappeto. Nella giornata di ieri si contano ben 3560 somministrazioni. Sempre nella giornata di ieri si contano comunque 3 ricoveri e 23 guariti. Da mezzanotte di oggi è anche scattata la prenotazione vaccinale per la fascia d’età 17-24 anni, relativamente ai nati tra gli anni 1997 e 2004. Piattaforma

https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/

In totale nel Lazio, alla data del 13 giugno, sono stati somministrati 4.164.981 vaccini, mentre dall’inizio della pandemia, i casi, decessi compresi (8.268), sono stati complessivamente 344.518.