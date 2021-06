Sermoneta, Corden Pharma: proclamato lo stato di agitazione

L’organizzazione sindacale Conf.A.I.L della Corden Pharma ha deciso di prendere una posizione forte. Ecco i motivi che si evincono nel verbale:

“La D.A è latitante alle richieste d’incontro e la rotazione della cassa integrazione non viene rispettata come previsto dalla normativa vigente e dagli accordi sottoscritti e il ricorso al lavoro straordinario considerato l’alto numero di dipendenti in cassa integrazione”.

Scrivono inoltre: “Riteniamo indispensabile far uscire l’azienda allo scoperto al fine di evitare ulteriori danni ai dipendenti che già hanno dato”

Qui il verbale della proclamazione stato di agitazione e blocco straordinari