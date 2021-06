Sezze, blitz antidroga: serra di marijuana in casa, arrestato 41enne

Arrestato in flagranza di reato un 41enne di Sezze che custodiva in casa grosse quantità di marijuana. Durante la perquisizione nell’abitazione dell’uomo è stato trovato, oltre al materiale stupefacente, anche un bilancino elettronico di precisione usato per suddividere e pesare le dosi destinate allo spaccio.

Nella seconda casa di proprietà del 41enne, sempre in seguito ad una perquisizione domiciliare, gli agenti si sono trovati di fronte ad una vera e proprio “serra” destinata alla coltivazione di marijuana. All’interno erano presenti ben 80 piante della sostanza stupefacente. Il tutto ora è stato sottoposto a sequestro.