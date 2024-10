Pulizia ambientale “Plastic Free” dell’area mercato a Sermoneta, rimossi 241 kg di rifiuti

Prosegue la collaborazione tra l’associazione Plastic Free Onlus e il Comune di Sermoneta per la tutela dell’ambiente e la sensibilizzazione dei cittadini. Ieri, 25 ottobre, si è svolta una nuova giornata di pulizia nell’area del mercato settimanale di Monticchio e nel parcheggio adiacente. L’iniziativa, organizzata insieme al Comune e con la partecipazione del delegato all’ambiente Vittorio Pacini, ha visto impegnati 36 volontari, tra cui molti bambini.

In totale, sono stati rimossi 241 kg di plastica e altri rifiuti vari, oltre a circa 200 kg di rifiuti ingombranti. “Grande soddisfazione tra i partecipanti, che hanno dimostrato viva dedizione”, ha dichiarato Antonio D’Alessandro, referente di Plastic Free. “Particolarmente emozionante è stato l’entusiasmo dei bambini, simbolo di speranza per un futuro più pulito. Un ringraziamento speciale al Comune di Sermoneta e alla ditta Del Prete per il prezioso supporto.”

Grazie al protocollo d’intesa sottoscritto nel 2021 tra Plastic Free e l’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppina Giovannoli, sono state organizzate numerose iniziative di pulizia del territorio. Sermoneta è stata anche premiata a livello nazionale per l’impegno nella riduzione della plastica, ottenendo il Premio Nazionale Plastic Free a marzo di quest’anno.