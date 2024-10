Rapina a un alimentari, in arresto coppia di 37enni di Sabaudia

I Carabinieri della stazione di Sabaudia hanno arrestato due trentasettenni, un uomo e una donna, per rapina aggravata e lesioni personali. I due sono accusati di aver perpetrato una rapina il 24 agosto in un negozio di generi alimentari, dove, dopo aver acquistato delle birre, hanno aggredito un cliente colpendolo con calci e un bastone, sottraendogli il cellulare e 40 euro in contante

La vittima dell’aggressione ha subito necessitato di cure mediche presso l’ospedale di Latina. Le indagini hanno rivelato che la donna è anche sospettata di un’altra rapina avvenuta il 20 settembre, quando ha derubato un’anziana di un collier d’oro in strada, costringendo anche in questo caso la vittima a ricorrere a cure mediche

Grazie alle denunce delle vittime e al lavoro meticoloso dei Carabinieri, è stata ricostruita in modo dettagliato la dinamica degli eventi, portando all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per i due indagati. Questi episodi rappresentano gravi atti di violenza che hanno suscitato allarme nella comunità. Le forze dell’ordine continuano a impegnarsi per garantire la sicurezza nel territorio, sottolineando l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni per contrastare fenomeni delinquenziali