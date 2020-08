Rapina con la pistola in casa per una felpa, arrestato 28enne

Un 28enne di Latina, già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona ed il patrimonio e in quanto appartenente ad una nota famiglia criminale autoctona, è stato arrestato la scorsa notte dalla squadra mobile di Latina.



Il giovane si era si era presentato, armato di pistola, presso un’abitazione della periferia di Latina. In casa c’erano una donna ed il figlio. Lo scopo era impossessarsi di alcuni effetti personali quali una felpa, un paio di ciabatte, un IPod e un paio di occhiali da vista, a saldo di un presunto debito che la vittima, figlio e fratello dei presenti, avrebbe contratto.



Dagli elementi acquisiti gli investigatori della squadra mobile hanno effettuato una serie di perquisizioni, ed in una abitazione è stata rinvenuta parte della refurtiva: una felpa ed un paio di scarpe.



Alla luce degli elementi probatori acquisiti, il giovane è stato arrestato e portato in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.