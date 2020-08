Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Formia hanno denunciato un uomo che, rifiutandosi di indossare la mascherina a bordo treno e di fornire le sue generalità, ha anche opposto resistenza ai poliziotti, intervenuti su richiesta del capotreno.

Oltre alla denuncia in stato di libertà, per l’uomo è scattata anche la sanzione per l’inosservanza dell’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi, accessibili al pubblico.