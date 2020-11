Ricercato in tutta Europa per truffe informatiche: arrestato ad Aprilia

La polizia di Cisterna ha rintracciato ed arrestato un 34enne, di origine romene, ricercato in tutta Europa poiché destinatario di un mandato di arresto transnazionale.

L’uomo era a capo di una banda specializzata in truffe informatiche, ricettazioni e sostituzioni di persona. I poliziotti, in collaborazione con il Si.Re.Ne, l’organo di raccordo tra polizie a livello internazionale e la polizia rumena lo hanno localizzato e catturato dopo alcuni giorni di appostamento, ad Aprilia, al rientro nell’abitazione dove sospettavano abitasse. A nulla sono valsi i documenti abilmente contraffatti esibiti al momento del controllo. Sono così iniziate le procedure per l’estradizione in Romania, paese emittente del mandato di arresto.

Negli ultimi mesi altri ricercati a livello internazionale sono stati catturati ad Aprilia dagli agenti della Polizia di Stato in forza al Commissariato di Cisterna: un cittadino della ex Jugoslavia figura di vertice di una banda specializzata in rapine nel nord est italiano ed in Austria e una un donna sempre con origini slave ricercata per decine di furti perpetrati in Costa Azzurra.