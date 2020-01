Recupero carcere Ventotene, Costa commissario straordinario del Governo

Un commissario straordinario del Governo per il recupero dell’ex carcere di Santo Stefano. Ieri sera la nomina di Silvia Costa, ex europarlamentare del Pd, è arrivata nel corso del Consiglio dei Ministri su proposta del presidente Giuseppe Conte.

Sono passati quattro anni da quando Matteo Renzi, allora presidente del Consiglio dei Ministri, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il ministro Dario Franceschini, atterrarono sull’isola di Ventotene (leggi qui) per presentare il progetto che avrebbe fatto del carcere borbonico un luogo di memoria e di formazione per i giovani, la nuova classe politica dell’Europa, con una delibera del Cipe per 80 milioni di euro. L’intenzione era quella di far partire immediatamente i primi lavori di consolidamento del vecchio carcere destinato a diventare una sorta di foresteria per gli studenti. Ma come si suol dire tra i dire e il fare c’è di mezzo il mare, in questo caso quello che separa il continente dall’isola di Ventotene e l’isolotto di Santo Stefano dove è germogliato il seme dell’Europa.

Il 6 maggio 2019 il senatore pontino Nicola Calandrini ha presentato un’interrogazione per chiedere all’allora ministro Alberto Bonisoli lo sblocco delle risorse per il recupero del carcere borbonico (leggi qui).

Il 21 ottobre alla Leopolda sarà Renzi a sollecitare il Governo a riprendere in mano il progetto di Ventotene. “Purtroppo nell’ultimo anno – risponderà Franceschini – il percorso si era inspiegabilmente arenato, ma appena ritornato al ministero ho cercato di capire le difficoltà, ho parlato con il sindaco, con Zingaretti come Presidente della Regione Lazio, con il Ministro Provenzano e quindi ho proposto con una lettera del 17 ottobre al Presidente del Consiglio la nomina di un commissario per seguire e accelerare l’iter del progetto già finanziato con 70 milioni di euro”.

E ieri appunto la nomina di Silvia Costa a commissario straordinario del Governo per il recupero dell’ex carcere di Santo Stefano.

LE VOSTRE OPINIONI

commenti