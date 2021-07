Vittorie ai Campionati Giovanili, le Fiamme Gialle ringraziano Fondi

Questa mattina, i medagliati ai Campionati Italiani Ragazzi e Junior di Gavirate, in provincia di Varese, della Sezione Giovanile delle Fiamme Gialle, sono stati ricevuti dal sindaco del comune di Fondi Beniamino Maschietto, insieme al direttore del Parco Monti Ausoni Lucio De Filippis e il direttore del Lago di Fondi Bruno Marucci.

L’incontro è stato l’occasione per ringraziare l’Amministrazione Comunale e l’Ente Parco che, dal 1 al 6 giugno scorso, hanno accolto le Fiamme Gialle sul Lago di Fondi.

In una nota Danilo Cassoni, comandante del III Nucleo Atleti di Sabaudia, ha spiegato: «Ringrazio il Comune di Fondi e il Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi perché da una difficoltà, l’impossibilità di utilizzare per gli allenamenti il Lago di Paola, impegnato per la 3^ prova di Coppa del Mondo di canottaggio, è nata una bellissima collaborazione che ci auguriamo possa durare nel tempo».

«Il Lago di Fondi è una realtà molto particolare dal punto di vista naturalistico – ha sottolineato il Direttore De Filippis, che ha portato i saluti del Presidente Bruno Marucci – la nostra sfida è quella di valorizzarlo nel rispetto dell’ambiente. Questa sinergia con le Fiamme Gialle rientra appieno nella nostra mission. Ciò che sembrava una sfida impossibile, ossia la valorizzazione sportiva e turistica di un’area protetta e molto delicata, si può fare e questa esperienza ne è la prova».

«Sono emozionato e orgoglioso di questo incontro – ha aggiunto il sindaco Beniamino Maschietto – perché valorizzare il Lago di Fondi è il mio grande sogno nonché una delle sfide più ambiziose che mi attende in questi cinque anni. Stavamo muovendo i primi passi in questo senso con la promozione di un concorso di idee per la valorizzazione del bacino lacustre, quando è nata questa sinergia con gli atleti delle Fiamme Gialle».