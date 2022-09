Rientro sui banchi di scuola a Latina, ci si avvicina alla normalità

Un nuovo anno scolastico è iniziato questa mattina nel Lazio e nella provincia di Latina. I cancelli delle scuole riaprono pero senza circa 6mila docenti. In questo, che sarà il primo anno post-pandemia, abolite le quarantene e l’utilizzo delle mascherine, fatta eccezione per il personale scolastico e gli alunni più a rischio. Misure di distanziamento e DAD ormai sono solo un brutto ricordo per gli alunni che oggi hanno fatto rientro in classe.

Rimossi anche gli orari di entrata diversificati, tutti gli alunni di tutte le classi entreranno e usciranno allo stesso orario. Scuola che dunque, ritorna sempre più alla normalità. Un problema riguarderà l’areazione delle classi ed i costosi sistemi che lo premettono, che costerebbero dai 2 mila ai 4 mila euro l’uno. Ad attendere studenti e insegnanti sarà dunque un inverno nel quale la scuola dovrà trovare una quadra tra aprire le finestre per far cambiare l’aria e riscaldare le aule, a fronte dei rincari sul riscaldamento.