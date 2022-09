E’ andato in scena a Terracina il torneo di Beach Tennis per sordi, tanti le squadre partecipanti proveniente da gran parte delle regione d’Italia.

“Il movimento del beach tennis sordi è molto attivo e in costante crescita grazie anche a eventi come questo”. Francesco Cascarini, presidente dell’Asd amici dello sport di Terracina, non ha dubbi e si congratula con i partecipanti al campionato italiano di beach tennis FSSI che s’è concluso nei giorni scorsi. L’epilogo è arrivato con le finali di doppio misto, doppio femminile e doppio maschile e con la soddisfazione piena per i rappresentanti e gli atleti delle sette società partecipanti, sia per l’accoglienza e l’ospitalità sia per le bellezze visitate a Terracina nei momenti di svago.

”Sono stati tre giorni intensi, con molti incontri in programma disputati su ben sei campi e posso dire che, a torneo concluso, è andato tutto bene anche grazie alla collaborazione con ogni società e con gli atleti presenti – spiegano gli organizzatori – grazie al presidente Francesco Cascarini, al giudice arbitro della Fit Roberto Palmacci, alla collaborazione di Francesco e Maurizio, e al Comune di Terracina”.

Le società coinvolte sono state: Asd Fenice Fenice Sordi Palermo, Asd Sordi Forlì, Asd Sordi Pesaro, Asd Sordi Roma, Asd Real Sordi Palermo, Asd Via Aquila Palermo e Asd Gs Ens Messina.

Per la cronaca ha dominato la società ASD Fenice Palermo con i suoi atleti che hanno vinto in tutte le competizioni.

Nel doppio misto finale Kuzbinski/Ricci Bitti che hanno vinto battendo la coppia dell’associazione sportiva Forlì Valdifiori/Monica 6-1 6-4.

Nel doppio femminile i due Ricci Bitti hanno vinto battendo la coppia sempre dell’associazione sportiva di Forlì Samsonova/Monica 7-6 6-4.

Nel doppio maschile la coppia Pignataro/Kuzbinski ha vinto superando la coppia dell’associazione sportiva di Forlì Grasso/Valdifiori 6-0 e ritiro

Alla fine della manifestazione che ha assegnato i titoli Fssi ci sono state le premiazioni, con gli atleti e società partecipanti che hanno ricevuto coppe e premi.