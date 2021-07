Rifiuti Lazio, va a Fondi e Norma il premio come miglior comune per le differenziata

È stato assegnato al Comune di Fondi il premio per miglior comune sopra i 5000 abitanti per la raccolta differenziata, raggiungendo nel 2020 la percentuale dell’83,9%. Al secondo posto si è classificato il Comune di Vitorchiano con l’80% di differenziata e al terzo posto il Comune di Albano con 79,4%.

Per i comuni sotto i 5000 abitanti invece, in vetta alla classifica si posiziona il Comune di Norma con l’84,8% di raccolta differenziata, seguito dal Comune di Oriolo Romano con l’82,4% e dal Comune di Canale Monterano con l’82,2%. A Nespolo, Belmonte in Sabina e Coreno Ausonio il riconoscimento di Comuni Plastic Free per i preziosi risultati ottenuti nel recupero e nel riciclo della plastica.

Le premiazioni ai Comuni del Lazio più virtuosi nella raccolta differenziata e quelli con le migliori prestazioni nel recupero e riciclo della plastica, sono state effettuate alla presenza del presidente Nicola Zingaretti. All’iniziativa “Lazio Green – Comuni puliti 2020”, che si è svolta presso il Tempio di Adriano, in piazza di Pietra a Roma, hanno partecipato l’assessore regionale al Ciclo dei Rifiuti, Massimiliano Valeriani, il prefetto di Roma e i prefetti di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, il direttore generale dell’Arpa Lazio, Marco Lupo, il presidente dell’Anci Lazio, Riccardo Varone, e gli amministratori comunali di Fondi, Vitorchiano, Albano Laziale, Norma, Oriolo Romano, Canale Monterano, Nespolo, Belmonte in Sabina e Coreno Ausonio, che hanno ricevuto il riconoscimento per l’impegno e i risultati conseguiti nella corretta gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Nel 2020 il Lazio è arrivato al 51,6% di raccolta differenziata media, con un aumento di circa 20 punti percentuali negli ultimi cinque anni. Un traguardo notevole, che è stato possibile conseguire grazie all’investimento regionale di 80 milioni di euro per sostenere la realizzazione di isole ecologiche e centri di compostaggio nei Comuni del Lazio, insieme alle ottime prestazioni raggiunte da moltissimi enti locali: oltre 250 Comuni, infatti, hanno superato il 50% di raccolta differenziata nel 2020.

Insieme alla premiazione delle amministrazioni locali più virtuose, è stato presentato anche il risultato del bando regionale con un investimento di circa 2 milioni di euro per sostenere l’introduzione della Tarip, la tariffa puntuale sui rifiuti che si basa sul principio chi “meno inquina, meno paga”. Un supporto ai Comuni che non si limita all’assegnazione di contributi economici per l’acquisto di materiali e strumenti necessari all’applicazione della Tarip, ma anche attraverso l’aiuto che verrà fornito dall’Anci Lazio. La Regione, infatti, ha sottoscritto una nuova collaborazione con l’Anci per proseguire e ampliare il sostegno agli enti locali nella formazione tecnica e normativa legata al sistema dei rifiuti. In particolare, il nuovo progetto Gerico 2 nasce con la missione di accompagnare e supportare le amministrazioni comunali sulle tematiche legate alla raccolta differenziata e al riciclo, mettendo in campo numerose azioni volte alla diffusione e alla conoscenza delle opportunità offerte in questo ambito, sia dalla regione, che dai Consorzi, che dai bandi nazionali e internazionali. Viene prevista, inoltre, la divulgazione dei contenuti e degli obiettivi del Piano regionale sui Rifiuti e le attività di supporto per l’introduzione della Tarip nei vari Comuni aggiudicatari del contributo regionale, mediante formazione specifica, confronto tra le best practice, aggiornamento del portale web dedicato alla tariffa puntuale e servizio di help desk.